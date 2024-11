«Ci sentiamo di elevare un accorato invito, rivolto a tutti, a non rimanere inerti, a immaginare nuove strade solidali che possano permettere al nostro Mediterraneo di non essere più uno scenario di morte»

«È il naufragio dell'umanità. Nessuno può rimanere indifferente di fronte a tanti fratelli e sorelle, fra cui bambini, che hanno perso la vita in questo dramma, ultimo di tanti, troppi che hanno funestato le coste della nostra Calabria. È il momento del dolore, ma anche del risveglio. Tutti facciano la loro parte, tutti facciano di più, con rinnovata responsabilità: l'Europa deve fare di più, l'Italia deve fare di più, le nostre Comunità cristiane devono fare di più». Lo affermano, in un documento, i Vescovi della Calabria in relazione alla strage di migranti a Steccato di Cutro.

«Come Vescovi delle Diocesi della Calabria - si aggiunge nel documento - esprimiamo il profondo dolore e lo sconcerto per l'ennesima tragedia che si è consumata nel mare della nostra regione e invitiamo tutte le comunità cristiane a manifestare, con la preghiera e la solidarietà, una concreta vicinanza alle vittime. Di fronte alla dolorosa cronaca di queste ore, Domani, lunedì 27 febbraio, il vescovo di Cassano allo Jonio e vicepresidente della Cei, monsignor Francesco Savino, si recherà sul luogo della tragedia in rappresentanza della Conferenza episcopale italiana per un momento di preghiera e per esprimere la prossimità e la vicinanza di tutta la Chiesa italiana»

«In questo momento, come Vescovi della Calabria - aggiungono i presuli - ci sentiamo di elevare un accorato invito, rivolto a tutti, a non rimanere inerti, a immaginare nuove strade solidali che possano permettere al nostro Mediterraneo di non essere più uno scenario di morte. Sentendosi tutti sulla stessa barca, su quella stessa barca che non deve naufragare perché sarebbe il naufragio della civiltà. Per salvarci da questo tragico naufragio, con Papa Francesco invitiamo tutti a comportarsi con più umanità: 'Guardando le persone non come dei numeri, ma per quello che sono, cioè dei volti, delle storie, semplicemente uomini e donne, fratelli e sorelle' (Papa Francesco, 4 aprile 2022)».