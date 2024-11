L’incidente lungo via Riviera Prangi. Gli ovini, che si trovavano sulla carreggiata, falciati in pieno da una Smart guidata da un giovane

Momenti di paura per un giovane che, alla guida della sua auto, una Smart, ha travolto e ucciso sei pecore che si trovavano, probabilmente incustodite, sulla carreggiata.

L’incidente si è verificato pochi minuti fa in via Riviera Prangi aPizzo. Miracolosamente illeso, il conducente della city car ha tentato di frenare ma non ha potuto evitare l'impatto. Sul posto i carabinieri della locale Stazione per i rilievi, la rimozione degli animali e la riapertura al transito del tratto stradale, momentaneamente chiuso. In corso di accertamento anche eventuali responsabilità sull'accaduto.