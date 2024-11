Bandiere a mezz'asta e lutto cittadino per la famiglia Giordano, mentre si cerca ancora di risalire all'esatta dinamica dei fatti

Saranno celebrati lunedì 19 febbraio alle 11, i funerali dei componenti la famiglia di Salvatore Giordano, l'uomo di 57 anni che nella notte tra domenica e lunedì scorsi, a Rende, avrebbe ucciso la moglie Francesca Vilardi, di 59 anni, ed i figli Cristiana e Giovanni, di 31 e 28. L'Amministrazione comunale di Rende, per "manifestare in modo tangibile e solenne il dolore della Città" ha proclamato il lutto cittadino che coprirà l'intero arco di tempo in cui avranno luogo i funerali della famiglia Giordano. Sugli edifici pubblici la bandiera sarà esposta a mezz'asta mentre i commercianti sono stati invitati ad abbassare le saracinesche. Le esequie saranno celebrate nella Chiesa di Santo Stefano. Proseguono intanto le indagini dei carabinieri per cercare di risalire al motivo che ha scatenato la tragedia e che per il momento resta oscuro.