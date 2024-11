«Una ferita che non si rimarginerà mai». Così il presidente del consiglio regionale, Domenico Tallini, ha voluto ricordare, a venti anni di distanza, l’immane tragedia del camping Le Giare, a Soverato, dove persero la vita tredici cittadini catanzaresi.

«Giovedì – ha detto Tallini – ricorreranno i venti anni da quell’evento che sconvolse tutta l’Italia e che segnò per sempre la vita della comunità catanzarese. Nella mente, si affollano tanti ricordi legati a quella maledetta domenica del 10 settembre del 2000. Le prime notizie, i soccorsi, la disperazione per i dispersi. E poi quella triste giornata dei funerali, con le bare allineate nel Duomo alla presenza del presidente della Repubblica Ciampi. Il tempo, purtroppo, non riesce a cancellare il dolore per una tragedia inaccettabile e che si poteva evitare. Rivolgo il mio pensiero commosso a Mario, Vinicio, Ida, Serafina, Raffaele, Paola, Iolanda, Giuseppina, Franca, Rosario, Antonio, Salvatore e Concetta e ai loro inconsolabili familiari».

«Un ringraziamento – conclude – all’Unitalsi, così duramente colpita da quella tragedia, per l’insostituibile azione di volontariato che svolge a favore delle persone più bisognose».