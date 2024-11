Per il 26enne Mohamed Abdessalem in abbreviato sentenza identica a quella che ha sancito la condanna di Ufuk Gun a febbraio scorso

Venti anni di reclusione e tre milioni di risarcimento: questa la decisione del Tribunale di Crotone per Mohamed Abdessalem, uno dei presunti scafisti della strage di Cutro, al termine del processo celebrato con il rito abbreviato. Sostanzialmente confermate, dunque, le richieste del pm Festa.

La giudice Elisa Marchetto - che aveva dovuto riaprire un altro procedimento dopo quello celebrato a carico del 28enne turco Ufuk Gun, dopo aver preso atto della reclusione in Puglia per altri reati simili - ha scritto una sentenza praticamente copia di quella dello scafista/meccanico (cioè Ufuk Gun) che era stato “accompagnato” proprio da Abdessalem fuori da Steccato con un taxi che lasciò il siriano molto probabilmente in Puglia per far proseguire il turco in Austria.

Mohamed Abdessalem è ritenuto il sesto scafista del caicco Summer Love, naufragato davanti alla spiaggia di Steccato di Cutro il 26 febbraio 2023 nella tragedia in cui hanno perso la vita 94 migranti, tra i quali 35 minori, con un numero imprecisato di dispersi. Sesto perché, oltre ad Ufuk Gun, c’è il deceduto sullo schianto della secca a pochi metri dalla salvezza, rimanendo in bilico il giudizio sui tre (due pakistani e un altro turco) nel processo ordinario; oltre ovviamente al procedimento contro le falle nei soccorsi per il quale si attende ancora la conclusione delle indagini preliminari.