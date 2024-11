«Quando fanno una indecorosa passeggiata a Cutro, fanno una cosa buona per prendere i like ma non a governare». Lo ha detto il leader di Iv Matteo Renzi a Zapping, su Rai Radio 1. «Se la Gdf esce e torna indietro per il mare grosso - ha osservato Renzi - è evidente che una zattera è messa peggio; allora è evidente che doveva essere mandata la Guardia Costiera».

Il leader di Iv respinge le accuse della maggioranza alle opposizioni di sciacallaggio: «Lo sciacallo è chi dice che il governo deve rispondere penalmente per i morti, e lo ha fatto Meloni nel 2015 quando disse che dovevo essere indagato per un naufragio a largo della Libia. Non ci rendiamo conto che l'identità italiana da Virgilio in poi è di chi salva le vite, non è in qualche decreto. Quando uno è in mare l'Italia salva. Poi si discute se respingere».