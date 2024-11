L’ ordinanza del Comune di Civita risalente al 1997 non rispettata, la delibera di febbraio 2018 che non ha avuto corso, la presunta assenza di controlli in seno al Parco del Pollino, l’ allerta meteo ignorata , le presunte responsabilità di guide ed escursionisti . A breve potrebbero esserci i primi indagati

Il mancato rispetto di un’ordinanza in vigore dal 1997 al Comune di Civita che pone precise indicazioni sui protocolli di sicurezza da rispettare nell’accesso alle gole del Raganello. La delibera – incapace di produrre i suoi effetti non avendo completato il suo iter, ha spiegato ieri lo stesso ministro dell’Ambiente Sergio Costa – con cui il Comune di Civita intende regolamentare l’accesso alle gole e renderle, appunto, “Gole sicure”. E poi i presunti mancati controlli in seno all’ente parco, la presenza di “guide non autorizzate” in quell’area. La presunta inerzia dopo l’allerta meteo lanciato dalla Protezione civile. Infine la parte più dolorosa: le presunte responsabilità di chi si è addentrato, quel giorno maledetto, all’interno del canyon.

Sono questi i punti chiave – dopo aver acquisito carteggi e prime testimonianze – attorno ai quali si muove la Procura di Castrovillari guidata da Eugenio Facciolla che, come scrive stamani sul Quotidiano del Sud Paolo Orofino, nell’arco delle prossime quarantotto ore potrebbe operare le prime iscrizioni sul registro degli indagati e spiccare i primi provvedimenti di garanzia dopo la strage provocata dalla piena del Raganello. Il fascicolo è aperto per omicidio colposo plurimo, lezioni colpose, inondazione e omissioni d’atti d’ufficio. Come ha spiegato lo stesso ministro Costa, bisogna capire chi doveva fare cosa e non ha fatto. Perché l’Italia è stanca di piangere morti ed è stanca di una classe dirigente che rifugge dalle proprie responsabilità.

LEGGI ANCHE:

Ecco chi sono le vittime della tragedia delle Gole del Raganello

Raganello, il presidente del Parco del Pollino si tira fuori: «Non è colpa nostra»

Tragedia Raganello: paghino i responsabili. Dalle istituzioni solo inutili esternazioni

Strage del Raganello, Gianfranco morto dopo aver salvato i figli

La Calabria proclama il lutto regionale per la strage del Raganello