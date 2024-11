L'Anas ha comunicato che è stata ripristinata la circolazione nei pressi della galleria allo svincolo di Mileto, nel vibonese, teatro di due drammatici incidenti

È stata ripristinata intorno alle ore 16 di ieri la circolazione sulla carreggiata sud dell'autostrada A3 "Salerno-Reggio Calabria" tra il km 365,400 ed il km 368,400 in corrispondenza della galleria “San Rocco”, nel territorio comunale di Mileto, in provincia di Vibo Valentia, lo comunica l'Anas.

Il tratto in questione era stato sequestrato dalla magistratura nell'ambito di un'inchiesta su diversi incidenti stradali mortali verificatisi sull'arteria. «Il tratto autostradale - spiega una nota - è attualmente percorribile in direzione Reggio Calabria sulla corsia di sorpasso e con il limite di velocità di 60 km/h e divieto di sorpasso per tutte le categorie di veicoli. Il ripristino della circolazione sulla carreggiata sud è stato possibile a seguito della disposizione di dissequestro del tratto autostradale da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia. Durante tale periodo, Anas - si legge ancora - ha comunque garantito la circolazione disciplinando il traffico, a doppio senso di circolazione, sulla carreggiata nord in direzione Salerno». (Agi)