Risulta essere in gravi condizioni Antonio Megalizzi, il 29enne giornalista radiofonico italiano, di Trento, ferito ieri nell'attentato di Strasburgo in cui hanno perso la vita almeno tre persone. La famiglia Megalizzi, originaria di Reggio Calabria, nel 1990 si è trasferita a Trento, quando Antonio aveva appena 5 mesi. Già durante gli studi all'università di Trento e di Verona il giovane ha iniziato a lavorare in radio, sia come speaker che come giornalista. Ha collaborato così per la programmazione della Rai di Trento, il canale radiofonico dell'emittente locale Rttr e ultimamente soprattutto per radio 80 Forever Young di Rovereto che su Facebook esprime la sua vicinanza al collega e alla sua famiglia in questo difficile momento. Megalizzi si trovava a Strasburgo per seguire per Europhonica che segue le sedute plenarie del Parlamento europeo.





