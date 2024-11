La Guardia di finanza ha tracciato il bilancio dell’attività svolta nel 2015. Giro di vite alle frodi fiscali e alla criminalità organizzata

Sequestri per equivalente alle imposte evase per 214milioni di euro 232 i datori di lavoro individuati quali utilizzatori di manodopera in nero e irregolare. Per le prestazioni sociali agevolate e ticket sanitari sono state verbalizzate 482 persone. Sul fronte della criminalità organizzata, l’obiettivo è colpire gli interessi economici delle ‘ndrine e i “sigilli” al loro patrimonio ammonta a 800milioni di euro. E’ il bilancio dell’attività svolta dalle Fiamme gialle nel 2015 con un’attività di controllo che si è concretizzata nello sviluppo di indagini di polizia giudiziaria, nell’esecuzione di approfondimenti su input della Corte dei Conti e nella realizzazione di campagne di controllo nei confronti di beneficiari di prestazioni socio-assistenziali con lo scopo comune di contrastare le forme più gravi di truffa, frode e sperpero di denaro pubblico, garantendo la corretta destinazione delle risorse rispetto agli obiettivi fissati dalla legge. Ammonta a 21milioni di euro, la frode accertata nella spesa previdenziale con 3.100 persone denunciate. Il valore dei danni erariali accertati ammonta a 473milioni di euro, 1.500 le persone denunciate alla Procura regionale della Corte di conti.