L’uomo deve adesso rispondere di gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi e mancata iscrizione nell’albo dei gestori ambientali

Ha abbandonato detriti e scarti di lavorazione edilizia in un terreno, ma è stato sorpreso dai carabinieri che lo hanno denunciato per gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi e mancata iscrizione nell’albo dei gestori ambientali. È accaduto a Strongoli, dove un imprenditore edile di 39anni ha trasportato, a bordo del proprio autocarro, circa due metri cubi di materiale, che ha poi illecitamente sversato sul terreno di pertinenza della sua attività imprenditoriale, inquinandolo.

L’uomo è stato però intercettato dai carabinieri della Compagnia di Cirò Marina e quelli della Stazione Forestale di Strongoli, che lo hanno condotto in caserma, denunciandolo. Sia il veicolo che il materiale di scarto edile che il veicolo sono stati sequestrati.