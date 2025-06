Le attività portate avanti dalla Guardia costiera in contrada Gangemi. Contestati diversi reati ambientali

Un’area di circa 3.000 metri quadrati circa è stata sequestrata dai militari del Nucleo Operativo di Polizia Ambientale della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Crotone in contrada Gangemi del comune di Strongoli.

L’area, recintata e scoperta, era accessibile mediante un cancello carrabile; all’interno, erano presenti numerosi natanti e imbarcazioni e mezzi meccanici atti alla loro movimentazione. Un capannone, poi, era stato adibito a officina meccanica di circa 560 metri quadrati, mentre in un secondo di circa 610 metri quadrati si effettuavano attività di rimessaggio e deposito attrezzature. Infine, un’area esterna coperta da tettoia di circa 280 metri quadrati e la restante area esterna, non pavimentata, era adibita alla sosta dei natanti e dei relativi carrelli.



Le acque reflue di manutenzione di natanti, con rimessaggio, verniciatura, manutenzioni ai motori marini, vendita di prodotti per la nautica e la pesca nonchè attività finalizzate alla installazione di parti di ricambio erano prive di un sistema di raccolta e finivano direttamente nel terreno senza subire alcun processo depurativo. L’attività commerciale era priva di autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali, priva dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera e priva di valutazione dell’impatto acustico provocato da tale attività cantieristica. Tutta l’officina nautica è stata posta sotto sequestro e il titolare denunciato per diverse ipotesi di reato ambientale.