Il responsabile è stato individuato e denunciato. Gli accertamenti sono stati effettuati dagli uomini della Capitaneria di porto di Crotone

La Capitaneria di porto di Crotone ha sequestrato quattro strutture in legno abusive, del tipo gazebo, sul litorale di Strongoli. Dagli accertamenti è emerso che i gazebo, ricadenti nell'ambito della concessione di un noto esercizio commerciale della zona, non rientravano tra le strutture autorizzate dal Comune. Il concessionario dell'esercizio, ritenuto responsabile delle violazioni di legge, è stato identificato e denunciato.

Il fenomeno dell'abusivismo, sebbene in calo in questi ultimi anni, riporta l’Agi, viene ancora registrato sul territorio calabrese ed è per questo che iniziative del genere vengono condotte senza soluzione di continuità dalla Guardia costiera.