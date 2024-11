Il giovane coinvolto era intervenuto per sedare lo scontro. Prognosi di trenta giorni per la ferita all'addome. Fermato il presunto aggressore

Questa mattina, i Carabinieri della Compagnia di Villa San Giovanni, hanno fermato Kica Nexhat, 20enne di origine albanese, in quanto autore del tentato omicidio nei confronti di un 17enne di Scilla.

Kica e altri quattro ragazzi, di cui due minorenni italiani e due maggiorenni di origine albanese, tutti studenti, sono stati deferiti alle competenti autorità giudiziarie per il reato di rissa. Uno dei due minorenni è stato infine deferito anche per il reato di porto illecito di oggetto atto ad offendere, essendo stato trovato in possesso di un coltello.



Il provvedimento è scaturito dall’aggressione subita ieri mattina da N.G., 17enne del luogo, accoltellato nei pressi dell’Istituto alberghiero. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il giovane sarebbe intervenuto per sedare una rissa scoppiata in seguito a presunti apprezzamenti rivolti da uno dei denunciati a una ragazza, fidanzata di un altro studente.

Al termine delle formalità di rito, Kica è stato associato presso la Casa circondariale di Arghillà, in attesa dell’udienza di convalida.

Per la vittima, colpita all’addome, la prognosi è invece di trenta giorni.

