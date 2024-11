Il ragazzo era stato ferito davanti scuola. Denunciati altri due maggiorenni albanesi e due minorenni italiani per rissa. Le indagini portate avanti dai carabinieri

A seguito fatti di ieri mattina, i carabinieri di Villa San Giovanni ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto di iniziativa un ragazzo albanese maggiorenne, Kica Nexhat, classe 1998. Inoltre lo stesso è stato deferito in stato di libertà, unitamente ad altri due maggiorenni albanesi e a due minorenni italiani, per rissa. Infine, uno dei citati minori italiani sarà deferito anche per porto illecito di oggetti atti ad offendere in quanto, esito perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un coltello.

