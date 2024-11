L’Università della Calabria sta valutando la possibilità di costituirsi parte civile in un eventuale procedimento a carico degli aggressori di Gerardo Duarte, lo studente paraguaiano pestato nella notte tra il 30 novembre ed il primo dicembre scorsi. Lo si apprende in ambienti vicini al rettorato. Intanto, su iniziativa dell’associazione Link Unical, si è svolta un’assemblea aperta, organizzata nel quartiere delle maisonettes, per esprimere solidarietà al giovane ed avviare una discussione sulla sicurezza del campus.

