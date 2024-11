Cortei di protesta si sono svolti a Catanzaro, Reggio, Cosenza e Lamezia

Gli studenti calabresi scendono in piazza per protestare contro la riforma della scuola. A Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza e Lamezia Terme si sono svolte le principali manifestazioni. Gli studenti hanno partecipato ai cortei ed hanno espresso contrarietà alla riforma, chiedendo una scuola pubblica più accessibile e più solidale. Numerosi gli striscioni con le frasi "La scuola è in decadenza. Facciamo resistenza", "Ribelliamoci. No a questa buona scuola che non ha nulla di buono".