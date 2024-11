Squadre dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro sede Centrale con supporto di autobotte ed autoscala sono intervenute questa notte per incendio abitazione in via Mottola D'Amato nella zona nord di Catanzaro. Interessato dalle fiamme un appartamento sito al secondo piano di uno stabile di cinque piani fuori terra. L'incendio, in base ai dati raccolti dagli operatori intervenuti, pare sia stato scaturito da una stufa alogena posta nelle vicinanze del divano nel locale soggiorno.

Il fumo originatosi dal rogo ha invaso il vano scale e gli appartamenti posti ai piani superiori per cui si è reso necessario evacuare lo stabile sino al termine delle operazioni di spegnimento e al ripristino delle normali condizioni di sicurezza facendo arieggiare i locali. Al momento dell'incendio nell'appartamento il proprietario e la nipote che, accortisi di quanto accadeva, sono riusciti ad allontanarsi senza riportare danni.

Interdetto in via precauzionale l'appartamento interessato dall'incendio ed un vano dell'abitazione sita al piano sovrastante in attesa di ulteriori verifiche tecniche approfondite. Sul posto a coordinare le operazioni di spegnimento e per le successive verifiche il funzionario dei Vigili del Fuoco I.A. Massimo Conforti. Attimi di panico tra gli abitanti ma non si registrano danni a persone.