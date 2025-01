Ha preso piede oggi, davanti al Tribunale di Catanzaro, il processo Open Gates istruito dalla Dda di Catanzaro su una serie di presunti illeciti commessi all’interno del carcere di Catanzaro.

Nel procedimento – tra rito ordinario e abbreviato – sono coinvolte in tutto 77 persone, tra agenti della penitenziaria operativi a Siano, detenuti e familiari di detenuti.

Secondo l’accusa, all’interno della struttura erano sorti due gruppi criminali, uno dedito allo spaccio di stupefacenti nella casa circondariale e uno dedito allo smercio di sim card e telefonini. Il tutto avveniva, sostengono gli inquirenti, con la complicità di operatori della polizia penitenziaria e anche di parenti dei detenuti che provvedevano a fornire droga e telefonini. Un commercio illegale che avrebbe fruttato anche parecchio denaro. Nel corso delle attività di indagine eseguite dai carabinieri del Comando provinciale di Catanzaro, sono state infatti ritrovate due carte prepagate sulle quali ci sono state movimentazioni di denaro, in quattro mesi, pari a 35mila euro su una carta e a 15mila euro sull’altra.

Chiesta l’incompetenza territoriale

Nel corso dell’udienza di questa mattina l’avvocato Cristian Cristiano ha sollevato un’incidente di incompetenza territoriale per quanto riguarda i fatti di droga, chiedendo, su questa parte parte del procedimento, la trasmissione del processo a Cosenza.

Su questo tema il collegio si è riservato all’udienza del 25 marzo prossimo.

Nel procedimento con rito ordinario sono coinvolte 55 persone. Tra queste Angela Paravati - 59 anni, ex direttrice della casa circondariale di Catanzaro – e Simona Poli, 48 anni, comandante della polizia penitenziaria di Catanzaro dal 2018 al 2022.

Entrambe sono accusate di concorso esterno in associazione per delinquere. In più per Paravati si aggiungono le contestazioni di falso, evasione, falsità ideologica, corruzione.

