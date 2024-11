Il trasporto dell’ingente carico di droga sarebbe avvenuto con la compiacenza di alcuni membri dell’equipaggio. La cocaina sequestrata, se immessa sul mercato, avrebbero fruttato circa 77 milioni di euro

Eseguiti 9 fermi nei confronti di altrettanti membri dell’equipaggio di una nave portacontainer, diretta al porto di Gioia Tauro. Sequestrati 385 chili di cocaina purissima.



Un’ imponente operazione, da parte degli uomini del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria e del Comando Operativo Aeronavale di Pratica di Mare e dei Reparti Operativi Aeronavali di Vibo Valentia e Palermo, ha permesso di sequestrare un imponente carico di cocaina purissima, pari a 385 chili, trasportato su di una nave portacontainer, proveniente dal Brasile e diretta al Porto di Gioia Tauro.



Le indagini, coordinate dalle Procure della Repubblica di Reggio Calabria e Palmi e condotte dal Gruppo Operativo Antidroga della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, con l’apporto della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, hanno permesso di rilevare che il trasporto dell’ingente carico di droga è avvenuto con la compiacenza di alcuni membri dell’equipaggio della nave portacontainer i quali hanno proceduto a scaricare la sostanza stupefacente, che era custodita in 17 borsoni impermeabili, legati tra loro con delle boe galleggianti, in un’area di mare distante circa 16 miglia dal porto di Gioia Tauro, al fine di poter essere successivamente ed agevolmente recuperata, tentando di eludere, in tal modo, i serrati controlli della Guardia di Finanza nella banchina del citato porto.



Complessivamente 9 sono stati i fermi eseguiti nei confronti di altrettanti membri dell’equipaggio della nave portacontainer risultati coinvolti nell’illecito traffico, che sono tutti originari del Kiribati. La cocaina sequestrata, sul mercato, avrebbero fruttato circa 77 milioni di euro.

