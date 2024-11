Una delle ditte trovate sul cantiere è risultata addirittura destinataria di un’informazione antimafia interdittiva, per effetto della quale non avrebbe potuto eseguire lavori affidati dalla Pubblica Amministrazione

I militari della Guardia di Finanza di Vibo Valentia, nel corso di un intervento lungo la Ss 18, dove erano in corso lavori di rifacimento del manto stradale, hanno sorpreso sul cantiere diverse imprese intente a lavorare in assenza di qualsiasi contratto con la società aggiudicataria dell’appalto e, soprattutto, in assenza delle autorizzazioni al sub appalto da parte della Stazione Appaltante. Una delle ditte trovate sul cantiere è risultata addirittura destinataria di un’informazione antimafia interdittiva, per effetto della quale non avrebbe potuto eseguire lavori affidati dalla Pubblica Amministrazione. I Finanzieri hanno inoltre accertato che il materiale prodotto dalla fresatura del vecchio manto stradale veniva illecitamente smaltito, abbandonandolo su terreni privati o aree demaniali, invece di essere conferito in discariche autorizzate o in siti di stoccaggio. Al termine delle operazioni sono state denunciate a piede libero sette persone per le ipotesi di sub appalto non autorizzato e attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Sono stati inoltre sottoposti a sequestro, tra l’altro, i mezzi impiegati per l’illecito smaltimento dei rifiuti e decine di metri cubi di materiale stradale.