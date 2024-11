Malore in acqua per un subimpegnato in un’immersione nel mare di Zambrone. Il giovane, M. D., 28 anni di Vibo Marina, secondo quanto si apprende, si era calato in acqua a pochi metri dalla riva quando è stato colto da un malore ed è stato soccorso da quanti si trovavano nelle vicinanze. I presenti hanno quindi allertato il 118 che ha sua volta ha richiesto l’intervento di un’eliambulanza per il trasferimento a Reggio Calabria. Si sospetta che il giovane abbia subito un collasso ai polmoni e pertanto le sue condizioni appaiono critiche. SEGUONO AGGIORNAMENTI