Grave incidente per un sub 48enne, nelle acque antistanti il lungomare di Torremezzo, nel comune di Falconara Albanese, sul Tirreno cosentino. Secondo quanto si è appreso l’uomo sarebbe risalito dai fondali troppo velocemente ed avrebbe accusato un malore tale da richiedere l’intervento dell’elisoccorso per il trasferimento rapido all’ospedale di Palmi, in camera iperbarica, per scongiurare il rischio di una embolia.

Giunto al nosocomio in stato di coscienza, secondo le prime indiscrezioni non sarebbe in pericolo di vita.