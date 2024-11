Un'altra truffa ai danni di un'anziana a Corigliano. Stavolta, i protagonisti della frode sono stati un falso carabiniere e un falso avvocato. La vittima ha ricevuto una telefonata in cui le veniva detto che suo figlio era coinvolto in un incidente stradale. Subito dopo la chiamata, è stato richiesto del denaro per risolvere la situazione. Poco dopo, uno dei truffatori si è presentato alla porta della signora per riscuotere il denaro. L'anziana, preoccupata e senza riuscire a contattare il figlio, ha consegnato non solo i soldi che aveva in casa, ma anche dei gioielli.

Solo dopo la fuga del truffatore, la donna ha realizzato di essere stata ingannata e ha sporto denuncia ai carabinieri. Questo episodio è il terzo caso di truffa ai danni di anziani che si verifica in pochi giorni a Corigliano Rossano, evidenziando un allarmante aumento del fenomeno. Le forze dell'ordine stanno indagando per identificare i responsabili e mettere fine a questa serie di raggiri.