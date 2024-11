La religiosa 72enne ha riportato un leggero trauma. Si trovava nella sacrestia del santuario quando è stata avvicinata dall'uomo. Che è stato messo in fuga da un parrocchiano, prima di essere bloccato dai carabinieri

Un uomo di origini marocchine ha aggredito questa mattina una suora all'interno del santuario di Capo Rizzuto, frazione del comune di Isola Capo Rizzuto. L'aggressione è avvenuta nella sacrestia mentre nella chiesa era in corso la messa domenicale.

L'uomo, 39 anni, già noto alle forze dell'ordine per aver causato altri problemi – anche oggi prima di aggredire la suora aveva infastidito altre persone – è entrato nella sacrestia e ha aggredito la religiosa, 72 anni, che a quel punto ha urlato richiamando l'attenzione. Uno dei parrocchiani presenti alla messa è intervenuto subito mettendo in fuga l'aggressore che è stato successivamente rintracciato e arrestato dai carabinieri che, su disposizione del pubblico ministero di turno, lo hanno trasferito nella Casa circondariale di Crotone in attesa dell'udienza di convalida.

La religiosa, sotto shock, è stata portata al pronto soccorso dove i medici hanno riscontrato solo un leggero trauma.