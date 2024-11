«Forza Italia ha sempre lavorato incessantemente non solo per la semplificazione delle procedure burocratiche relative al superbonus ma per sbloccare quei 5 miliardi di crediti incagliati bloccati nei cassetti fiscali delle aziende». Così il parlamentare Andrea Gentile, candidato del centro destra alla Camera nel collegio uninominale di Cosenza, a margine di un partecipato incontro presso la sede della Cna del capoluogo bruzio.

«Il nostro movimento politico attraverso un ordine del giorno a mia firma approvato dall’Aula già il 7 luglio scorso rivendicava con forza queste richieste ed in particolare vincolava il governo allo sblocco immediato dei crediti».

«Oggi siamo orgogliosi di aver contribuito con la nostra azione parlamentare a creare le premesse fondanti e successivamente ad adottare il testo del Decreto Aiuti bis - conclude affermando Gentile - che ci ha consentito di dare una significativa boccata di ossigeno a migliaia di famiglie ed imprese in una fase estremamente delicata per il nostro paese».