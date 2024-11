Occultati al fisco oltre 1,7 milioni di euro. L’operazione condotta dalla Guardia di finanza

Dal 2014 non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi pur avendo conseguito ricavi per oltre 1,7 milioni di euro. Lo ha scoperto la Guardia di Finanza del comando provinciale di Cosenza ha individuato un evasore totale, a seguito di indagini dirette dalla procura di Paola che avevano portato anche all'esecuzione di misure cautelari personali e sequestri nei confronti di diversi soggetti, accusati di aver commesso il reato di "Trasferimento fraudolento di valori" ( "Intestazione fittizia"). I finanzieri della Compagnia di Paola hanno ora smascherato una società "fantasma", attiva nel settore dei supermercati. Rilevata la falsa intestazione della società, i Finanzieri hanno avviato una verifica fiscale sull'attività scoprendo che nel corso degli anni i titolari, sia fittizi che effettivi, non avevano mai presentato dichiarazioni fiscali né pagato imposte. Si è quindi proceduto a ricostruire le vendite e gli utili dell'impresa, anche attraverso indagini finanziarie e riscontri effettuati nei confronti di numerosi operatori commerciali del settore, constatando la mancata dichiarazione di ricavi per 1,7 milioni di euro ed imposte per oltre 120 mila euro.