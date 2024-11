I controlli dei carabinieri avvenuti nel territorio di Campana in località 'Piano di Guerra-Musco Saggio'. Sequestrata un'area di sei ettari

Tre persone sono state denunciate a Campana dai carabinieri forestali che hanno sequestrato un'area di sei ettari contestando irregolarità nel taglio di un bosco.



I militari, nell'ambito delle attività di contrasto agli illeciti in materia boschiva coordinate dalla Procura di Castrovillari, hanno accertato che in località "Piano di Guerra-Musco Saggio" nel territorio del comune di Campana, era in corso un taglio di latifoglie su di una superficie privata il cui controllo ha evidenziato diverse irregolarità. Inoltre, le indagini hanno rilevato difformità tra quanto contenuto negli atti ed elaborati tecnici e ciò che in realtà si stava attuando. Riscontrato anche lo sconfinamento in altre proprietà private e la realizzazione di una pista di 200 metri utilizzata per lo smacchio. Le persone denunciate sono il direttore dei lavori, il progettista e il titolare della ditta boschiva.