La violazione è stata accertata dai carabinieri forestali nel territorio di Paludi. Deferito un uomo di Corigliano

Un uomo di Corigliano è stato deferito dai militari della stazione carabinieri di Rossano per “distruzione e deturpamento di bellezze naturali dei luoghi soggetti a speciale protezione”.

In particolare, a seguito di un controllo del territorio in località “Saline” nel comune di Paludi, gli uomini in divisa hanno accertato un taglio e l’estirpazione di un bosco ceduo di eucalipto, di origine artificiale, effettuato senza la prevista comunicazione al competente settore Regionale.

Il bosco, messo a dimora negli anni settanta dall’ex Opera Sila, oggi Calabria Verde, è risultato essere vincolato. Al soggetto, autore del taglio abusivo di circa 600 piante, è stata elevata una sanzione amministrativa di 125mila euro.

Salvatore Bruno