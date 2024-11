I carabinieri forestali di Castrovillari hanno denunciato un uomo di Roggiano Gravina per furto di legna in area comunale. I militari, in località Farneto, hanno sorpreso due persone intente a tagliare piante di farnia in un’area percorsa dal fuoco e quindi vincolata per come previsto dalla Legge Quadro sugli incendi boschivi. I due boscaioli lavoravano per conto di una terza persona, subito identificata, la quale era in possesso di un’autorizzazione per la sola asportazione di materiale legnoso secco presente a terra. Oltre ottanta le piante di varie dimensioni, tagliate con l’ausilio di una motosega, sottoposta a sequestro. Il legname è stato restituito al comune.

