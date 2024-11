Le grate in metallo del parapetto hanno contenuto la violenza dell'impatto evitando il peggio: solo spavento e lievi contusioni per le persone coinvolte

Avrebbe potuto avere più gravi conseguenze un tamponamento tra auto verificatosi nella serata a Rende, in via Verdi, nei pressi di Quattromiglia. Per effetto della carambola un’auto è finita contro il parapetto del torrente Emoli. Le grate in metallo hanno contenuto la violenza dell’impatto evitando che il veicolo potesse precipitare nel corso d’acqua.

Solo spavento e lievi contusioni per le persone coinvolte, soccorse da un equipaggio del 118. Sul posto gli agenti della polizia municipale per regolamentare il traffico e gli operatori Deam Sud per il ripristino della viabilità del manto stradale.