Accolto il ricorso della “Daffinà Maria Francesca & C”. Il Comune, invece, dovrà risarcire le spese processuali e legali da liquidare in favore della società ricorrente

Resterà al suo posto il locale Filippo’s, ospitato con un contratto di locazione per uso commerciale in parte del piano terra dello storico Palazzo Gagliardi di Vibo Valentia di proprietà comunale.

La prima sezione del Tar di Catanzaro ha infatti annullato la delibera con la quale l’1 dicembre 2015 l’attuale giunta comunale guidata dal sindaco di Vibo Valentia, Elio Costa, aveva revocato una precedente delibera del 21 ottobre 2010 della stessa giunta con cui erano state a sua volta revocate altre due delibere del gennaio 2010 e del 29 settembre 2014 contenenti le direttive per l’assegnazione in locazione per uso commerciale di parte dell’immobile “Palazzo Gagliardi” di proprietà del Comune.

Accolto, dunque, dai giudici amministrativi il ricorso dell’avvocato Giovanni Spataro per conto della “Daffinà S.a.s” di Daffinà Maria Francesca & C. e condannato il Comune di Vibo Valentia, in persona del sindaco in carica, al pagamento delle spese processuali e legali da liquidare in favore della società ricorrente.

