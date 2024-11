Manifestazione in corso nella cittadina reggina, in segno di solidarietà e vicinanza al primo cittadino per il gesto subìto. Assente la condanna dell'attentato dall’opposizione, eccetto per due consiglieri. Importanti testimonianze, presenza e spontaneità dai cittadini, dalle associazioni e l’arrivo del presidente Mario Oliverio

