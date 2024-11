Il fatto sarebbe avvenuto la scorsa notte. Indagini della polizia in corso per risalire all'autore del gesto

Nella notte è stata staccata la testa al Gesù Bambino del presepe a grandezza naturale allestito in piazza Italia a Taurianova.

Un gesto che ha indignato la comunità e che è stato fortemente condannato dall’Amministrazione comunale e in particolar modo dall’assessore agli Eventi di promozione Massimo Grimaldi che, raggiunto telefonicamente da Ilreggino.it, si è detto scosso e molto arrabbiato per quanto accaduto.

«È un episodio che mi ha fatto molto male – ha affermato -. Ecco fin dove può arrivare la cattiveria e l’ignoranza. La cattiveria regna nel cuore di chi compie un’azione così brutta. Chiunque abbia fatto questo, deve solo vergognarsi. Gente così io li chiamo miserabili vermi di terra».

Telecamere in mano alla Polizia

Dopo lo sfogo, l’assessore ha sottolineato che «chi vede, anche episodi molto meno gravi, dovrebbe immediatamente denunciare, perché con l’omertà non si va da nessuna parte. Noi non ci fermeremo e siamo intenzionati a fare luce su quanto accaduto. Intanto, abbiamo già denunciato l’episodio alla Polizia che ha prontamente acquisito le immagini delle telecamere poste nei dintorni di piazza Italia per cercare di individuare chi ha potuto macchiarsi di un fatto così orribile».

Finanziamenti per installare le telecamere di sicurezza

Detto questo, Grimaldi ha annunciato che «dal canto nostro, stiamo da tempo cercando di reperire finanziamenti per installare telecamere di sicurezza nei punti nevralgici della città, come appunto piazza Italia e la Villa comunale. Vogliamo debellare la città da questa massa di criminali, perché chi compie un’azione del genere e tocca i beni pubblici, solo questo è. Cercheremo in tutti i modi di estirpare questa gente dal tessuto sociale per non rischiare di ricadere nel baratro del clima criminale di un tempo».

Presepe donato da una famiglia

Le statue a grandezza naturale che compongono il Presepe che tutti gli anni viene allestito su quella che è la piazza principale del paese, vengono prestate all’Amministrazione comunale da una famiglia taurianovese, ormai da molti anni. Dall’8 dicembre e fino al 6 gennaio, è quindi possibile ammirare il prezioso e antico Presepe, che per la sua straordinaria bellezza ogni anno richiama a Taurianova moltissima gente. Proprio per il suo pregio, il Presepe viene accuratamente transennato, ma questo non ha fermato i vandali che incuranti, hanno scavalcato le transenne. Ad accorgersi dell’accaduto, ieri mattina, una socia dell’associazione “Gli amici del palco”, che ha subito avvisato l’assessore Grimaldi.