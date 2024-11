Alla sbarra 19 imputati, presunti esponenti dei clan del basso Tirreno cosentino. L'impianto accusatorio ricostruisce le circostanze di numerosi omicidi che hanno insanguinato Paola, San Lucido e le altre località vicine negli ultimi trent'anni

È attesa per oggi, in tarda serata, la sentenza del processo scaturito dall'operazione "Tela del ragno" contro presunti esponenti dei clan del basso Tirreno cosentino. Alla sbarra 19 imputati. Per 14 di loro il procuratore Eugenio Facciolla ha chiesto l'ergastolo.

Si tratta di Giovanni Abbruzzese, Paolo Brillantino, Valerio Salvatore Crivello, Gennaro Ditto, Giancarlo Gravina, Giacomino Guido, Giuseppe Lo Piano, Mario Martello, Mario Mazza, Umile Miceli, Fabrizio Poddighe, Livio Serpa, Nella Serpa, Francesco Tundis. Pene più lievi quelle chieste per i collaboratori di giustizia Vincenzo Dedato e Ulisse Serpa (12 anni di reclusione), e Giuliano Serpa (15 anni). Chiesta invece l'assoluzione per Tommaso Gentile e Mario Matera.

L'impianto accusatorio ricostruisce le circostanze di numerosi omicidi che hanno insanguinato Paola, San Lucido e le altre località vicine negli ultimi trent'anni. Questa mattina il procuratore Facciolla ha replicato alle arringhe dei difensori i quali dalle 13,30 hanno nuovamente preso la parola per le controrepliche, al termine delle quali il collegio giudicante si chiuderà in camera di consiglio. La sentenza è attesa per le ore 21.