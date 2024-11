Sulla Calabria tirrenica la Protezione civile ha emesso un'allerta meteo codice ‘arancione’ per piogge intense, temporali, forti raffiche di vento e grandinate

La Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse per la giornata di oggi. In queste ore precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, stanno interessando la Calabria, specie i settori tirrenici. Questi fenomeni in molte zone sono accompagnate da forti raffiche di vento e locali grandinate.

Massima allerta nel vibonese dove la pioggia sta cadendo abbondante in queste ore. Nevica in Sila.

Maltempo, disagi a Vibo Marina



Sulla base dei fenomeni già ampiamente previsti è stata valutata per la giornata di oggi, giovedì 3 marzo, allerta arancione per rischio idrogeologico sulla Calabria tirrenica. Allerta gialla idrogeologica sui settori appenninici di Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Basilicata, su tutta la Campania e sui restanti settori calabresi nonché sulla Sicilia settentrionale.