È successo a Siderno. L'anziana è rimasta ferita ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto vigili del fuoco e sanitari del 118

Un'anziana è rimasta ustionata questa mattina a Siderno, in contrada Vennarello, a seguito di un rogo sviluppatosi all'interno della cucina dell'abitazione.



Secondo quanto ricostruito dai vigili del fuoco, prontamente giunti sul posto, la donna, ultra-ottantenne, stava provando ad accendere una stufa con l'alcol, ma la fiamma le è rimbalzata all'indietro provocando l'incendio. Il rogo ha colpito soprattutto la cucina dell'abitazione della donna.



I vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere le fiamme. In contrada Vennarello è giunta anche un'ambulanza del servizio d'emergenza del 118 che ha provveduto a portare le prime cure all'anziana. La donna ha riportato ustioni di terzo grado ma, da quel che trapela, non sarebbe in pericolo di vita.