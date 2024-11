Ad allertare i carabinieri è stata la vittima stessa, una donna di più di settanta anni ripetutamente malmenata dal figlio. Una situazione che si perpetrava da tempo e che non è cessata nemmeno all’arrivo dei militari, i quali, al loro ingresso in casa hanno trovato l’uomo, 46 anni, originario di Torino, ma residente a Gerocarne, impegnato ad inveire contro l’anziana madre. Notati poi i vari ematomi e le escoriazioni presenti sul corpo della signora, gli uomini dell’Arma hanno cercato di placare l’ira del figlio, fino a quando lo stesso non ha cercato di scagliarsi nuovamente contro la genitrice.

Visto ciò, ed in considerazione dei precedenti, il 46enne è stato tratto in arresto con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e poi portato ai domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Vibo Valentia per la successiva convalida.