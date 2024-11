Il giovane é stato sorpreso a San Lucido con cinquanta grammi di stupefacente e 1.200 euro in contanti

Un 27enne di San Lucido, C.F., già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. I militari lo hanno notato nel corso della notte tra martedì 8 e mercoledì 9 maggio, in atteggiamento sospetto nei pressi del cimitero. Alla vista della pattuglia, il giovane ha tentato di disfarsi di un pacchetto, ma il movimento non è sfuggito ai carabinieri che hanno prima bloccato il malvivente e poi hanno recuperato l’involucro al cui interno erano contenuti cinquanta grammi di cocaina. Il giovane aveva addosso 1.200 euro in banconote di piccolo e medio taglio, sequestrati poiché considerati provento di pregressa attività illecita. Dopo la convalida dell’arresto è stato posto ai domiciliari.