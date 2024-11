L'uomo è stato bloccato e identificato dai carabinieri. In suo possesso tutti gli strumenti necessari per sezionare i cavi e trafugare "l'oro rosso"

Prende corpo nella Sibaritide il business dell’oro rosso: fermato un rumeno a Calopezzati in un vasto campo fotovoltaico che ha in dotazione oltre 10 quintali di rame su cui i malviventi avrebbero posto l’attenzione.

Questa volta, però, è andata male ad un uomo di origine rumena, pluripregiudicato, specializzato in questo settore ed operante tra la Calabria e la Sicilia. All’indiziato era stato demandato il compito di sezionare i cavi e di caricarli su di un potente fuoristrada a sua disposizione.

Una volta bloccato dai carabinieri del Reparto territoriale si è proceduto all’identificazione. La conseguente perquisizione effettuata sul posto ha consentito di trovare, nella disponibilità del pregiudicato fermato, tutti gli strumenti necessari per perfezionare le complesse operazioni poste in essere in danno delle imprese attive nel settore delle “energie rinnovabili”. Dopo la convalida dell’arresto è stato emesso un provvedimento di prosecuzione della misura cautelare in carcere.