L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato rintracciato nel giro di pochi minuti e riconosciuto da alcuni testimoni

Un uomo di 45 anni, Francesco Pacini, di Carolei, è stato arrestato in flagranza di reato dalla polizia di Cosenza per tentata rapina. L’episodio si è verificato questa mattina nel centro del capoluogo bruzio, in via Vittorio Veneto, nei pressi dell’ufficio postale. Pacini tentava di scippare una signora anziana, scaraventandola violentemente a terra, senza però riuscire ad arraffare la borsa, dandosi poi alla fuga. Allertata la sala operativa con una telefonata al 113, immediatamente convergevano sul posto le volanti della questura di Cosenza.

!banner!

Lo scippatore riconosciuto da alcuni testimoni oculari

Nel frattempo, una pattuglia della sezione antirapina della squadra mobile, acquisita la descrizione dell’autore, riusciva a rintracciare Pacini nel giro di pochi minuti alla fermata dei pullman della vicina Piazza Riforma. L’uomo, fermato dagli agenti, già noto alle forze dell’ordine, veniva riconosciuto da alcuni testimoni come l’autore del tentativo di rapina. L’autorità giudiziaria ne ha disposto gli arresti domiciliari.

Salvatore Bruno