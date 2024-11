L’uomo in evidente stato di ebbrezza alcolica avrebbe estratto una pistola puntandola all’indirizzo del proprio figlio che si sarebbe frapposto tra il padre e la propria madre. A quel punto la donna avrebbe sferrato due fendenti con un grosso coltello da cucina al marito

Gli agenti della Squadra Mobile di Crotone hanno eseguito ieri una misura cautelare “di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalle persone offese” nei confronti di un 60enne per il ferimento di A.B. avvenuto poco più di una settimana fa, quando l’uomo si sarebbe recato al pronto soccorso dell’Ospedale di Crotone con delle lesioni da arma da taglio e punta ai fianchi, per le quali sarebbe stato immediatamente sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.

In quell’occasione, l’uomo, avrebbe riferito ai sanitari di essersi fatto male accidentalmente mentre era intento a raccogliere della legna all’interno di un magazzino adiacente la propria abitazione.

Ma dai racconti della moglie e dei figli di A.B., sarebbe emerso uno spaccato di vita familiare cadenzato dalle continue angherie poste in essere dall’uomo, spesso ubriaco, nei confronti principalmente della consorte verso la quale, molte volte anche alla presenza dei figli minori, avrebbe rivolto epiteti umilianti, degradanti ed offensivi della dignità di donna e madre soprattutto quando sarebbe rientrato a casa ubriaco e quando qualcuno dei familiari avrebbe osato contraddirlo.

Lo scorso 11 dicembre a seguito dell’ennesima lite, scaturita per futili motivi, A.B., in evidente stato di ebbrezza alcolica, mentre si trovava in cucina, avrebbe estratto dalla cintola dei pantaloni una pistola puntandola all’indirizzo del proprio figlio che si sarebbe frapposto tra il padre e la propria madre nel tentativo di riappacificare i due.

Alla visione di tale scena la donna, allo scopo di impedire che l’azione potesseessere portata a compimento, avrebbe sferrato due fendenti con un grosso coltello da cucina colpendolo ai fianchi. Successivamente, dopo aver soccorso A.B., unitamente ai propri figli, la donna avrebbe provveduto a far sparire l’arma.

Per quanto sopra, la donna è stata denunciata per il reato di tentato omicidio, detenzione e porto illegale di arma comune da sparo mentre A.B. per i reati di detenzione e porto illegale di arma comune da sparo, minacce gravi ed aggravate, nonché maltrattamenti contro familiari e conviventi.

Il provvedimento emesso nella giornata di ieri dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Crotone e richiesto del Pubblico Ministero titolare dell’indagine, Alessandro Riello, a seguito dell’attività investigativa effettuata, ha disposto per l’uomo l’obbligo di lasciare la casa familiare e di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla moglie e dai figli.