Cronaca

Tenta di uccidere a coltellate la sorella e si getta dal balcone, muore ottantenne

Un risveglio drammatico per la comunità di Nicotera, comune costiero del vibonese. Un ex professore di 79 anni, Salvatore Licordari, si è gettato dal balcone della sua casa di via Castello uccidendosi dopo aver aggredito la sorella 92enne armato di coltello.