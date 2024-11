E'accaduto ad Altomonte. L'uomo ha cercato di costringere la ragazza a subire atti sessuali puntandole un coltello alla gola

Altomonte (CS) - Un ottantacinquenne è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri di Altomonte per tentata violenza sessuale aggravata sulla badante romena di 20 anni che lo assisteva. L'uomo è già noto alle forze dell'ordine anche per fatti analoghi per i quali era già sottoposto all'obbligo di dimora. L'anziano, durante la notte, ha cercato di costringere la ragazza a subire atti sessuali puntandole un coltello alla gola. La giovane è riuscita a divincolarsi ed a chiedere aiuto.