Gli agenti, giunti sul Lungomare, si sono subito tuffati per recuperare l'uomo ormai sfinito dalle correnti presenti in quale tratto

Gli agenti della polizia di Reggio Calabria sono intervenuti sul lungomare Falcomatà dove era stata segnalata la presenza di una persona che si era tuffa in mare con intenti suicidi. Alcuni agenti si sono subito tuffati per recuperare l'uomo ormai sfinito dalle correnti presenti in quale tratto di mare. Gli stessi agenti con non poca fatica sono riusciti a riportare in salvo l'uomo, 36 anni, di origini marocchine, portandolo privo di sensi sulla battigia.

L'immediato intervento del personale del 118, allertato dalla sala operativa della questura, ha consentito di prestare le prime cure alla vittima che e' stata subito trasportata, non in pericolo di vita, presso il locale pronto soccorso dell'ospedale. Il questore Raffaele Grassi si è congratulato con i poliziotti che hanno operato, lodandone l'impegno, l'umanità e la professionalità dimostrata nell'occasione.