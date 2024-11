Due giovani 25enni catanzaresi sono stati fermati a bordo di un ciclomotore dai militari della stazione di Zagarise durante un normale controllo. I due hanno cercato di disfarsi di circa 30 grammi di marijuana già suddivisa in dosi confezionate in bustine di cellophane da immettere sul mercato. Inevitabilmente sono scattate le manette per S.E. e una denuncia in stato di libertà per il passeggero. A seguito del giudizio di convalida da parte del GIP del Tribunale di Catanzaro, S.E. è stato sottoposto all’obbligo trisettimanale di presentazione alla polizia giudiziaria.

l.c.