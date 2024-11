È successo a Cosenza. L’editore: ‘Cosa sperassero di trovare una volta dentro, se non libri, davvero non si capisce’

Hanno tentato di forzarne l'ingresso, ma il portone blindato li ha fatti desistere. Obiettivo degli ignoti malviventi non un esercizio commerciale qualsiasi ma la sede della casa editrice Falco nel centro storico di Cosenza. Il tentativo di effrazione non è andato a buon fine e la serratura è rimasta bloccata al punto che si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. "Cosa sperassero di trovare - fa sapere l'editore - una volta dentro, se non libri, davvero non si capisce".