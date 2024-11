Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Palmi, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip al Tribunale di Reggio Calabria, hanno arrestato due pregiudicati affiliati alla cosca di ‘ndrangheta “Gallico”, operante in Palmi e zone limitrofe, ritenuti responsabili dei reati di associazione per delinquere di tipo mafioso e tentata estorsione aggravata in concorso.

Le minacce alla ditta

Rocco Papasergio, 41enne di Palmi e Francesco Romeo, 37enne di Palmi, oltre al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso sono ritenuti responsabile di una tentata estorsione aggravata in concorso ai danni di una ditta impegnata in un lavoro pubblico a Palmi, in tempi diversi e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminale. I malviventi avevano minacciato il danneggiamento mediante incendio dei mezzi della ditta qualora non avessero ottenuto la consegna del denaro. Ancora una volta, le indagini della Polizia di Stato, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, hanno consentito di accertare la pressante attività estorsiva delle cosche di ‘ndrangheta nei confronti delle ditte aggiudicatrici di appalti pubblici.