La notte dell’11 settembre scorso, un equipaggio della Sezione Radiomobile del Nor di Lamezia Terme e militari della Stazione Carabinieri di Pianopoli hanno sventato un ingente furto all’interno della centrale elettrica di Feroleto Antico.

I militari, ricevuta la segnalazione al 112 inerente la presenza di quattro persone travisate da passamontagna all’interno del sedime dell’elettrodotto, coordinati dalla Centrale operativa della Compagnia dei carabinieri di Lamezia Terme, hanno raggiunto il luogo dell’evento in pochi minuti dall’allarme, riuscendo a interrompere i malviventi.

I militari hanno recuperato l’intera refurtiva, consistente in 3 bobine di corda di rame per un peso complessivo di 53 quintali e del valore di oltre 60.000 euro, che erano state già caricate all’interno di un furgone. Sono in corso indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Lamezia Terme volte all’identificazione degli autori del tentato furto, messi in fuga solo grazie al pronto intervento dei Carabinieri.