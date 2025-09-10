Giunto in condizioni disperate all’ospedale cittadino, il piccolo era stato operato allo Jazzolino e poi trasferito al Bambin Gesù di Roma

Non ce l’ha fatta Francesco. Il bambino di 3 anni e mezzo rimasto schiacciato da una trave nel Parco urbano di Vibo Valentia è morto dopo alcuni giorni in ospedale nel reparto di terapia intensiva del Bambino Gesù di Roma dove era stato trasferito d’urgenza con un volo di Stato.

Il piccolo è giunto venerdi scorso - 5 settembre - all'ospedale Jazzolino con una vasta emorragia interna che ha fatto temere per la sua vita sin dal primo momento. L’esito della Tac ha confermato una condizione clinica disperata, che ha visto i medici e il personale sanitario dell’ospedale cittadino mobilitarsi in massa per salvare il bambino. Poi il trasferimento il giorno successivo nella struttura romana dove è stato sottoposto a un nuovo intervento chirurgico e successivamente tenuto sotto controllo fino a questa mattina quando il suo cuore ha smesso di battere.

Già nelle scorse ore la Procura di Vibo aveva nominato un perito - l'ingegnere Giuseppe Venanzio -, per redigere una relazione con il fine di stabilire eventuali profili di responsabilità penale.

Alla famiglia il cordoglio e la vicinanza dell'editore Domenico Maduli, dei direttori e delle redazioni di tutte le testate del network LaC.